Şimdi de Bahçelievler: 8 katlı bir bina daha boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemede risk taşıdığı tespit edilen 8 katlı apartman tahliye edildi.

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