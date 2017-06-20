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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Şimdi de Kastamonu: 8 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

20 Haziran 2017, Salı 09:00
Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu merkeze bağlı Gölköy Köyü mevkisinde bulunan Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2'si uzman çavuş, 6'sı er 8 askerde iftardan sonra saat 21.30 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri başgösterdi. Askerlerden 2'si Kastamonu Devlet Hastanesi, 6'sı kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi bulguları görülen askerlere serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne gelerek askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Alayda akşam yemeğinde dağıtılan menü incelendi. Sadece 8 askerin rahatsızlanması nedeniyle dağıtılan yemekten şüphelenilmediği öğrenildi.

Tedavi altına alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

2 ASKER TABURCU EDİLDİ

Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanmaları sonucu hastaneye kaldırılan 8 askerden 2'si taburcu edilirken, 6'sı müşahade altında tutuluyor. Askeri yetkililer, yapılan ilk tetkiklerde askerlerin mide üşütmesine bağlı gelişen komplikasyonlarla tedaviye alındığını, gıda zehirlenmesi bulgularının görülmediğini söyledi. Yetkililer, birlikte ayrıca revirde tedavi gören asker bulunmadığını, konuyla ilgili valiliğin açıklama yapacağını kaydetti.

DHA

Etiketler: kastamonu, gıda zehirkenmesi, asker, gıda, manisa
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