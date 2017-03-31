Sincan'daki Demokrasi Parkı'na F-4 savaş uçağı yerleştirildi

Ankara'nın Sincan Belediyesi'nce ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için kent merkezine yerleştirilen kara trenin ardından Demokrasi Parkı'na da bir savaş uçağı yerleştirildi. Demokrasi Parkı'na yerleştirilen F-4 savaş uçağı, Ankaralılardan büyük ilgi gördü.

Uçakla fotoğraf çektirmek isteyenler, Demokrasi Parkı'na gelirken, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklara havacılık sevgisini aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Sincan'da daha önce İstasyon Parkı'na Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nden TIR'larla getirilen 1941 Churchill model kara tren yerleştirmişti. Sincanlıların beğenisini kazanan kara trenin ardından Sincan Belediyesi, şimdi de baharın gelmesiyle beraber Sincanlıların rağbet ettiği Demokrasi Parkı'na 50 yıl hizmetinin ardından emekliye ayrılan bir F-4 savaş uçağı yerleştirdi. Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan getirtilen uçağın parkı daha ilgi çekici hale getirdiği ifade edilirken, bu adımla özellikle de çocuklara havacılık sevgisini aşılamanın hedeflendiği belirtildi.

50 YILLIK F-4 SAVAŞ UÇAĞI TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Sincan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Ankaralıların dinleneceği ve iyi vakit geçireceği bir yaşam alanı olarak hazırlanan Demokrasi Parkı içinde bulunan F-4 savaş uçağı ile kentin etkileyici bir görünüm kazandığı kaydedildi. Eskişehir'den getirilen uçağın dev vinçler yardımıyla parka yerleştirildiği belirtilirken, özel bir ekip tarafından Eskişehir'de sökülerek, Sincan'da tekrar montajı gerçekleştirilen F-4 savaş uçağının 50 yıllık görev süresi boyunca birçok başarıya da imza attığı ifade edildi. Özellikle terörle mücadelede önemli görevler üstlendiği öğrenilen savaş uçağı, Sincanlılardan büyük ilgi gördü. Uçakla beraber fotoğraf çektirmek isteyenler, Demokrasi Parkı'na geldi.