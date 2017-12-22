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Sınırlarda 10 bin 30 kişi yakalandı

22 Aralık 2017, Cuma 18:55
Genelkurmay Başkanlığınca, 'terörle mücadele harekatı kapsamında son bir hafta içinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği', sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişinin de yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanmasıyla bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisi ve devamını sağlamak maksadıyla sürdürülen gözlem noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 15-21 Aralık tarihlerinde PKK barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda, Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Mava Dağı bölgesi, Diyarbakır'ın Kulp, Hazro, Lice, Silvan ilçeleri, Tunceli merkez, Yastık Deresi alanı, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Dibek Dağı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

'3'Ü LİDER KADRODA OLMAK ÜZERE 32 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ'

'Operasyonlarda 3'ü lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği, 22 adet piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet bangolore torpedo, bir adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 655 kilo amonyum nitrat, yaklaşık 10 kilo C-4 patlayıcı madde, 15 kilo tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, bin 186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirildiği' bildirildi.

Ayrıca, 59 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği, PKK mensupları tarafından kullanılan 109 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

AA

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