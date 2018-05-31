Sinop merkezli 6 ilde operasyon: Çeşitli rütbelerdeki askerler hakkında gözaltı kararı!

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 askeri personelin yakalanması için Sinop, Samsun, Ankara, Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli rütbelerdeki 6 askeri personel gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. AA

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