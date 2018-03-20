Şırnak'taki operasyonda 76 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 76 zanlı gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkez ve tüm ilçeler ile Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik yaklaşan nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, merkezde 14, Cizre ilçesinde 23, Silopi'de 18, İdil'de 13, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 5 ve Güçlükonak'ta 1 olmak üzere, 76 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.