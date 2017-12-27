Sivas merkezli 12 ilde operasyonu: Muvazzaf subay ve astsubaylara gözaltı!

Sivas merkezli 12 ilde Gülen Hareketine düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Gülen Hareketinin askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 şüphelinin yakalanması için Sivas, Hakkari, Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Iğdır, Edirne, Muğla, Kars, Gaziantep, İzmir ve Bingöl'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 muvazzaf subay ve astsubay ile 1 askeri öğrenci ve 1 araştırma görevlisi gözaltına alındı. Sivas'a getirilen 15 zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA

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