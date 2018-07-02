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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sivas olaylarında ölenler anıldı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 11:51
Sivas Valisi Davut Gül ve Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Sivas olaylarında ölenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Gül, Döner, resmi olmayan sonuçlara göre AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Vekili Erdal Karaca, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Gül ve beraberindekiler, burada, olaylarda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı. Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıl önce meydana gelen üzücü olay vesilesiyle İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına karanfil bırakmak için geldiklerini söyledi.

Olayda ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Gül, "Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır." dedi.

Gül, üzerinden 25 yıl geçen olayı tertipleyenlerin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "O dönem hem Sivas olayları hem Başbağlar ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak." diye konuştu.

Farklılıkları zenginlik kabul ettiklerini vurgulayan Vali Gül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti için birbirinden kıymetlidir. Bu vesileyle bir kez daha hem dışarıdan gelen hemşehrilerimize hem burada anmaya katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gül ve beraberindekiler, anma programının ardından eski Madımak Oteli binasından ayrıldı.

AA

Etiketler: Sivas, Madımak, otel, 2 Temmuz, yangın
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