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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sivas'ta şarbon şüphesiyle bir köy karantinaya alındı

31 Ağustos 2018, Cuma 16:47
Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde, telef olan büyükbaşların etiyle temas eden, aynı aileden 3 kişi, vücutlarında yaralar oluşunca hastaneye başvurdu. Telef olan hayvanlar, yakılarak gömülürken, köy de şarbon şüphesiyle karantinaya alındı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde çiftçilik yapan, 5 çocuk sahibi Murat Büyükpınar (47), yaklaşık 15 gün önce ahırına girdiğinde, ineğinin ölmek üzere olduğunu fark etti. Büyükpınar, yakınlarıyla birlikte hayvanı kesti. Kesim sırasında Murat Büyükpınar ile oğlu İbrahim (20) ve kızı İkra (8), hayvanın kanıyla temas etti. Kesilen etin büyük kısmı pişirilerek, tüketildikten 3 gün sonra baba ile oğlu ve kızının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktı. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran baba ve çocukları, şarbon şüphesiyle tecrit edilerek, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Murat Büyükpınar ile kızı İkra dün, oğlu İbrahim ise tedavisi tamamlanınca bugün hastaneden taburcu edildi.

BİR İNEK DAHA TELEF OLDU

Ailenin beslediği 40 inekten 1'i daha 29 Ağustos günü telef oldu. Bunun üzerine ilçedeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler, hayvanların olduğu ahırda incelemelerde bulundu. Telef olan hayvanların etleri, yaklaşık 4 metrelik çukur kazılarak, yakılıp, imha edildi. Hayvanların etlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Samsun'da laboratuvara gönderildi. Köy, şarbon şüphesiyle karantinaya alınırken, hayvanlar da aşılandı.

'ZİYAN OLMASIN, DİYE ETİNİ TÜKETTİK'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Büyükpınar, hayvanı telef olmaması için kestiklerini ve etini yediklerini belirterek, 3 gün sonra vücutlarında noktasal yaralar oluştuğunu söyledi. Büyükpınar, "Yaralar çıkınca hastaneye başvuru yaptık ve durumu anlattık. Bize şarbon teşhisi konuldu. Bayramda yatış yapmıştık, yaralar iyileşmeye başlayınca dün kızımla birlikte taburcu olduk. Oğlum da bugün taburcu oldu. Etini ziyan olmasın, diye tüketmiştik. Sonra ahırda bir hayvan daha telef oldu. Ekipler geldi, incelemelerde bulundular. Onu da iş makineleri ile gömdük. Aşı çalışması başlatıldı" dedi. 

Murat Büyükpınar, hayvanın etinden yiyen diğer aile fertlerinde ise hastalık belirtisine rastlanılmadığını söyledi.

Öte yandan Karadoruk köyünün muhtarı Murat Çopur, köy genelinde benzer durumun söz konusu olmadığını, sadece Büyükpınar ailesinin hayvanlarında ölümlere rastlandığını kaydetti.

DHA

Etiketler: Sivas, hayvan, şarbon
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