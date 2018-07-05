Sivriada açıklarında tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı

Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazanın meydana geldiği bölgeye ekipler sevk edildi.

Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazanın meydana geldiği bölgeye ekipler sevk edildi. Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sivriada açıklarındaki kazaya karışan gemilerin adlarının ERSOYLAR 1 isimli 978 GRT'luk 90 metre boyunda kuruyük Gemisi ile GAMMAGAS isimli LPG tankeri olduğu belirtildi. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Bu arada İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." DHA

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