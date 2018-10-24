"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Soğuk hava dalgası kapıda: Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

24 Ekim 2018, Çarşamba 12:23
Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası Trakya'dan başlamak üzere hava sıcaklıklarını düşürecek.

11 ile Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Türkiye yarın Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Trakya'dan başlamak üzere yağışlı hava batı bölgeleri olmak üzere hissedilir derecede (6-12) mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün Edirne'de 21, Kırklareli ve Tekirdağ'da 20 derece beklenen en yüksek değerlerin yarın 5 ila 7 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

Bu arada yarın Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır'ın kuzeyinde, Muğla’nın ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

AA

Etiketler: hava durumu, meteoroloji
Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuyuda arama yapılmasını Suudi yetkililer engellemiş

    Tartışma büyüyor: 'Bütçeyi mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz'

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Danıştay'ın kararları eleştirilebilir

    MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek iddiası

    Galatasaray zorlu Schalke 04 ekibini konuk ediyor

    Çipras'ın Yunan karasularına ilişkin kararına Türkiye'den ilk tepki

    Soğuk hava dalgası kapıda: Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

    Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

    Öğrenci andı dayatması sona erecek mi?

    611 yıllık minarenin sökümü bir ayda tamamlanacak

    AB Konseyi Başkanı Tusk: Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç

    Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    11 ile Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

    MEB, liselere giriş sınava yönelik örnek soruları yayımladı

    Resmi plakalı araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

    Akdeniz'de deprem

    'Üzeri örtülen en kötü olay'

    Nefretin çaresi din hürriyeti

    Sosyal medyada Avrupa birincisiyiz

    İyot eksikliği zeka geriliği yapabiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    And dayatması ve demokrat duruş
    Süleyman KÖSMENE

    Daire-i harimde unuttuklarımız-1
    Genel

    Yollar ayrıldı: Yerel seçimde cumhur ittifakı çöktü
    Mustafa ORAL

    Çiçek aşısından, kuduz aşısına
    Genel

    Günlük okumalara âzamî derecede önem vermeliyiz
    Risale-i Nur'dan

    Musîbeti rıza ve tevekkülle karşılamalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İslâm’da kadın ve fıtrat haberleri
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve İHL’ler
    Genel

    'Üzeri örtülen en kötü olay'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.