"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Soğuk havalar kapıda

24 Eylül 2018, Pazartesi 10:41
İstanbul başta olmak üzere yurt geneli, yarından itibaren 6-10 derece sıcaklıkların düşeceği kestane karası fırtınasıyla sonbaharı yaşamaya başlayacak.

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli, yarından itibaren etkisini gösterecek "kestane karası fırtınası"yla sıcak yaz günlerine veda edecek.

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaz mevsimi sona ermesine rağmen bu ay da hava sıcaklıklarının yaz değerlerine yakın seyrettiğini söyledi.

Yurdun güneyinde Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca hava sıcaklıklarının 30-34, deniz suyu sıcaklığının ise 26-28 derece aralığında seyrettiğini dile getiren Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin sonbahara doğru kaymaya başladığını vurguladı.

Ahmet Köse, geçmişte ağustosun yarısının yaz, diğer yarısının güz olarak ifade edildiğini, İstanbul'da da sonbaharın ayak seslerinin ağustosun 20'sinden sonra duyulduğunu belirtti.

Köse, bilimsel çalışmalara göre, 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de yaz mevsiminin uzadığını, ilkbahar ve sonbaharda ise 20 güne varan kısalmalar yaşandığını anlattı.

Fırtına Balkanlar üzerinden gelecek

Havaların yaz mevsiminin etkisinden artık çıkacağını belirten Köse, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklar ülkemizin kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere yarından itibaren 6 ila 10 derece birden azalacak. Yaz mevsimini andıran sıcak günler 'kestane karası fırtınası' adı verilen hava olayıyla sona erecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıklar 25-28 Eylül tarihlerinde düşecek ve sonbahar yağmurları başlayacak. Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası fırtınasıyla havalar serinleyecek."

Ahmet Köse, Balkanlar üzerinden gelen ve 2-3 gün yöresel farklılıklar gösteren kestane karası fırtınayla sıcaklıkların sert düşeceğini ifade ederek, "Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, son 15 yılda Türkiye'de sonbaharın ılıman geçtiğini, yazı andıran sonbaharlar yaşandığını söyledi.

Uzun vade tahmin model çıktılarına göre aralık ayı ortalarına kadar yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 1 derece üzerinde seyredeceğini belirten Köse, "Ekim ayında Karadeniz kıyılarında, kasım ve aralıkta Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların mevsim normalleri üzerinde, geriye kalan yurdun büyük bölümünde ise yağışların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Sonbahar, hava, İstanbul,
Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'da 7 yıldır istikrar sağlanamadı

    İsrail, Suriye'de “serbest dolaşım hürriyetini” kaybedebilir

    'Af, toplumda suç oranını artırır'

    Dünya genelinde İsrail'e karşı akademik ve kültürel boykotlar artıyor

    İran'daki saldırının failleri yakalandı

    MHP'nin af teklifi mecliste

    İstanbul, gelir eşitsizliğinin en çok olduğu bölge oldu

    Hrant Dink davasının mahkeme heyeti değişti

    Alman basınında Erdoğan'ın ziyareti nasıl yorumlanıyor?

    İnternet yayınlarında denetimler artacak

    IŞİD'in sözde Adana sorumlusu yakalandı

    ABD'nin yaptırımlarına Çin'den cevap gecikmedi

    'Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artıracağız'

    Medyanın sıkıntılarını Meclise getireceğiz

    Sanatın adresi: Contemporary İstanbul

    Yargıtay yalan habere dur dedi

    Kastamonu'da 8 ev kullanılamaz hale geldi

    İsrail savaş uçakları Filistinlilere saldırdı

    ABD Dışişleri Bakanı: Trump, Ruhani ile görüşmek istiyor

    Bölgede yaşayanlar tedirgin: 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, emniyetimiz kalmadı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıtay yalan habere dur dedi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Vicdanlarınız rahat mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilhassa siyaset münafıklarına dikkat
    Genel

    Kapattıkları gazetelerin yerine yenilerini çıkardık
    Faruk ÇAKIR

    Okullara özel kıyafet yasaklansın!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Medyanın sıkıntılarını Meclise getireceğiz
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı en az 25 kişiye tanıtmak
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Mü’minler ancak kardeştirler
    Risale-i Nur'dan

    Siyaset propagandası yalana ziyade revaç verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.