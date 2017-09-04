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Soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı!

04 Eylül 2017, Pazartesi 23:38
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde dün akşam çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Soğutma çalışmaları devam ederken bölgeden yeniden alevler yükseldi.

20 hanelik mahalle boşaltıldı

Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın tehlikesi nedeniyle 20 hanelik Safranlar Mahallesi boşaltıldı.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinden itibaren kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını anımsatarak, "Çalışmaların yapıldığı sırada orman tekrar yanmaya başladı ve rüzgarın da etkisi ile yangın hızlı bir şekilde büyüdü." diye konuştu.

Yangının yön değiştirerek yerleşim yerlerine doğru ilerlediğine dikkati çeken Kazan, şöyle devam etti:

"Yapılan müdahalelere rağmen yangın yerleşim alanlarına doğru gelmeye devam ediyor. Yangına müdahale konusunda çevre belediyelerden, köylerde yaşayanlardan ve ilçe halkından destek olmalarını istedik. Belediyeden destek için hoparlörlerle anonslar yapılıyor. Yangın bölgesine gidecek olanlar araçlarla bölgeye taşınıyor."

Kazan, yangına müdahale esnasında dumandan etkilenenlerin olduğunu, bu kişilerin sağlık ekipleri tarafından ilçe hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin ise dün saat 3-4 gibi başlayan yangının gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade ederek, "Ancak mevsimsel şartlardan ve ağaçların yapısından kaynaklanan bir durumdan dolayı yangın bugün saat 11.00 civarı tekrardan alevlendi. Şu anda ekipler mücadele ediyor." dedi.

Yangın söndürme çalışmasında 7 dozer, 30 arazöz, 12 su tankeri ve 5 yangın söndürme helikopterlerinin kullanıldığını belirten Şahin, bütün bunlara takviye olarak yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini belirtti.

Sabah saatlerinde soğutma çalışması yapıldığı esnada yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edilen yangının şu anda daha fazla alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri çalışmaya ara verirken, yangınla mücadele yerde bulunan arazözler ve su tankerleri ile devam ediyor.

Yangın söndürme helikopterleri ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yönlendirilen yangın söndürme uçağının yarın sabah saatlerinde yeniden çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

AA

Etiketler: bolu, orman yangını
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