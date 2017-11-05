Sokak ortasında silahlı kavga: 6 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin ağır, 5'inin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi Başak Sokak'ta karşılaşan iki grup henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup, yanlarında bulundurdukları silahlarla birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlarla yaralanan Atakan Kalaycı, Hasret Acar (30), Kiraz Kaya (57), Yücel (29) ve Sebahat Elgün (61) ile Hatun Demir (60) kendi imkanları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı Acar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 5 yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. AA

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