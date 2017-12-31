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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Sokakta yaşayan engelliyi öldürdü

31 Aralık 2017, Pazar 11:15
İstanbul'da sokakta yaşayan engelli bir kişi başından vurularak öldürüldü.

İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu'ndaki İstasyon Durağı'nda sokakta yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Engelli adamın başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Engelli adamla tartışıp vurduğu iddia edilen Osman G. yaklaşık 1 km uzakta ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı. Zanlının çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

Olay sabaha karşı saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği ve yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamdan geriye tekerlekli sandalyesi, eşyaları ve çay demlemek üzere piknik tüpü üzerine koyduğu çaydanlığı kaldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. 

DHA

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