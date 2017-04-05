Son nefesinde Müslüman oldu

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, akciğer kanserinden vefat eden İngiliz 52 yaşındaki Karen Milburn, son nefesinde kelime-i şahadet getirip, İslami kurallara göre defnedilmesini vasiyet ettiği için camide namazı kılındı ve Müslüman mezarlığında toprağa verildi.

İngiliz vatandaşı Karen Milburn, 6 yıl önce tatile geldiği Köyceğiz'e hayran kalıp, yerleşti. Üç ay önce rahatsızlanan Milburn'e Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde akciğer kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Üç gün önce durumu ağırlaşan Milburn, hastaneye yatırıldı. Milburn dün durumunun daha da ağırlaşması üzerine eşine Hıristiyan olan dinini değiştirip, Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Köyceğiz Müftülüğü'nden bir görevli çağrıldı. Milburn, müftülük görevlisi eşliğinde kelime-i şahadet getirdi, İslami usüllere göre defnedilmeyi vasiyet edip, son nefesini verdi.

Karen Milburn için dün ikindide Köyceğiz Merkez Hacıbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ak Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, Muğla ve Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Karanfillioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Mielburn'ün bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Yangı Mahallesi'ndeki Boğasa Mezarlığı'na götürülüp, İslami usullere göre toprağa verildi.

Muğla ve Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Karanfillioğlu, 6 yıl önce Köyceğiz'e yerleşen Karen Milburn'ün derneklerinin birçok faaliyetine gönüllü olarak katıldığını söyledi. Karanfillioğlu, "Ölümü bizleri çok üzdü. Kendisi, halkın sevgisini kazanmış bir hemşerimizdi. Hastanede kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmuş. Yakınları bu bilgi ile bize başvurdu, vasiyeti üzerine de İslami usullere uygun olarak Köyceğiz'e defnedilmesini istedi. Biz de onların bu isteğinin yerine getirilmesi için kendilerine yardımcı olduk" dedi.