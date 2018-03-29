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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Sorumlu olan arkadaşlar kimse, onunla ilgili gerekli işlem yapılacaktır"

29 Mart 2018, Perşembe 09:13
Bursa'da bir erkek öğrenci yurdunda kalan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 112 öğrenci, tedavileri tamamladıktan sonra yurtlarına gönderildi.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan 112 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yerleşke içinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ambulanslarla UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve kentteki diğer bazı hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin, akşam yemeğinde tavuk etinin de bulunduğu menüdeki yemekleri yediği öğrenildi.

"Hepsinin durumu gayet iyi"

UÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelen KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinin ardından yemekten kaynaklandığını düşündükleri bir olumsuzluk yaşandığını söyledi.

Yurtta bin 112 öğrencinin barındığını, bunlardan 112'sinin hastanelere başvurduğunu belirten Uysal, "Şu anda hastanelere başvuran öğrenci gençlerimizi ayakta tedavileri yapılarak yurtlara gönderiyoruz. Acil durumu olan, sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur, hepsinin durumu gayet iyidir. Arkadaşlarımızı peyderpey yurtlara götürüyoruz." dedi.

Uysal, öğrencilerin yemeklerinin dışarıdan getirilmediğini, yurtların yemekhanelerinde hazırlanarak servis edildiğini dile getirdi.

Her gün yemeklerde numuneler alınarak 72 saat saklandığı bilgisini veren Uysal, şöyle konuştu:

"Bu işin böyle olmamasını temenni ediyorduk ama oldu. Bundan sonra gerekli tedbirler alınacak. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Numuneleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne verdik. Neticeyi aldığımda nereden kaynaklandığının kesin çözümünü orada bulacağız. Şu anda daha olayın başındayız. Bu işle ilgili olan, sorumlu olan arkadaşlar kimse, onunla ilgili gerekli işlem yapılacaktır."

AA

Etiketler: bursa, gıda zehirlenmesi
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