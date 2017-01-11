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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

11 Ocak 2017, Çarşamba 12:12
Antalya'nın Kemer ilçesi'nde 30 yaşındaki Burak Özdemir, ailesine ait 2 binin üzerinde portakal ağacındaki ürünleri kilosu 50 kuruşa satamayınca, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Kemer'de oturan Türkiye şampiyonu ve Avrupa'da derece sahibi enduro motosiklet sporcusu Burak Özdemir, Kuzdere Mahallesi'nde ailesine ait portakal bahçesindeki ürünler para etmeyince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtma kararı aldı. 2 binin üzerinde ağaçtan yıllık yaklaşık 150- 200 ton ürün aldıklarını aktaran Burak Özdemir, "Kilosu 50 kuruştan satılık tonlarca portakalımız var, alıcı yok. İhtiyacı olan varsa da gelip toplayabilir, ölmüşlerimin hayrına bedava" mesajıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacağını duyurdu.

'50 KURUŞA SATMAKTA ZORLANIYORUZ'

Portakalın dökülüp yenemeyecek duruma gelmesindense, ihtiyaç sahiplerinin bedava tüketmesini istediğini kaydeden Burak Özdemir, "Ailemizde 4'üncü göbek olarak tarımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tarımın durumu maalesef şu an içler acısı. Yaklaşık 10- 15 yıldır portakal 50 kuruş seviyesinde seyrediyor. Şu anda alıcı bulmakta da zorlanıyoruz. Fakat televizyonu açtığımızda 2 lira, 3 lira, 4 lira gibi fiyatlarla karşı karşıyayız" dedi.

'ÖLMÜŞLERİMİN HAYRINA DAĞITACAĞIM'

Kilosu 50 kuruş olmasına rağmen alıcı bulamamasına tepki için portakalı ücretsiz dağıtma kararı aldığını kaydeden Özdemir şöyle konuştu:

"Biz bu dağlarda büyümüş, büyük dedelerimizden beri Toroslar'ın Yörüğüyüz. Benim dedelerim de yedirip, içirip ikramda bulunmayı çok severdi. Ben de onların hayrına, hayır kapıları kapanmamış olsun dedim bu vesileyle. Bu şov gibi anlaşılmasın, bunu canı gönülden isteyerek yapıyoruz. İsteyenlere ve ihtiyacı olanlara da tekrar sesleniyorum, buyursun gelsinler. Yerinde görebilirler, inceleyebilirler. Bizim kapımız herkese açık. Misafir de ederiz seve seve." 

'CAN SUYU VERİR DİYE DUA EDİYORUZ'

Bu uygulamayla devlet yetkililerine seslerini duyurmak istediğini de vurgulayan Burak Özdemir, şöyle dedi:

"Yaklaşık 2 binin üzerinde portakal ağacımız var. 150- 200 ton gibi yıllık hasadımız oluyor. Dönemsel olarak alıcı bulabiliyoruz, bazen de bulamıyoruz. Rusya kriziyle beraber ihracatın durması söz konusuydu şimdi tekrardan başlayacağı söylendi fakat bu henüz tarlaya yansımış değil. Çiftçiler olarak bunu pek hissedemedik. Ama inşallah bunun gibi pazarlara daha da yayılarak, kendi ürünlerimizi pazarlayarak ülke ekonomisine daha fazla katkısı olur. Çiftçiye bir nebze de olsa can suyu verir diye dua ediyoruz."

'İNSAN ÜZÜLÜYOR BU KADAR PORTAKAL VAR'

Burak Özdemir'in sosyal medya paylaşımının ardından bahçeye gelen arkadaşı Ferit Haşimoğlu da portakal topladı. Haşimoğlu şöyle dedi:

"Burak ağabeyimizi 4 senedir tanıyoruz. Dün sosyal medya üzerindeki paylaşımını gördüm. Hatta beni aradı 'Arkadaşlarına da söyleyebilirsin, ihtiyaç sahipleri buyursun, gelsin toplasın' dedi. Tabi ben de ihtiyacım olduğu için eve meyve toplayayım diye geldim. İnsan üzülüyor bu kadar portakal var, insanlar bu kadarını toplayıp da evine götüremeyecek. Ağabeyimizin satması, verdiği emeğin karşılığını da almasını istiyoruz."

Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'daki güzel örneğini hatırlattı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/ustad-bediuzzaman-said-nursi-nin-risale-i-nur-daki-guzel-ornegini-hatirlatti_357839

DHA

Etiketler: antalya, kemer, portakal
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  • CESUR ADAM

    11.01.2017 14:11:19

    Kıymetli alicenap,yardımsever ve insana insan gibi düşünüp yaklaşan ey sevgili kardeşim;Rabbim bu güzel düşünce ve cömertliğinizi ziyadeleştirsin.Ecrini en iyi verecek maliki mabudumuzdur. Senin bu hoş,latif ve merhametinin yarısı değil onda biri idarecilerimizde olsa şu CENNET VATAN NE HARİKA OLUR. Hoş idarecilerimizde cömertler amma tek fark var.BENDENSEN SANA HERŞEY KOLAY,BENDEN DEĞİLSEN BİTERSİN düşüncesindeler.

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