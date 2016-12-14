Sosyal medyada PKK'yı öven şahıslar gözaltına alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Araban Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduklarını tespit ettiği 7 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İlçede dün yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
AA