Sosyal medyadan tarfik cezası

Zonguldak’ta, motosikletli Özcan Alper, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerken, kask kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter’dan otomobil sürücüsüne 235 liralık cezai işlem uygulandığını duyurarak, “Şakamız yok, biliyorsun. Kuzu kuzu öde” dedi. Milli Egemenlik Caddesi, TIR parkı kavşağında motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Alper’in arkasından gelen otomobil sürücüsü, durmayıp, hızla geçti. Otomobilin, motosikletin dikiz aynasına çarpması sonucu Alper, düşme tehlikesi geçirdi. Bu anlar ise Alper’in kaskındaki kameraya anbean yansıdı. Özcan Alper, kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün tespit edilerek, 235 liralık para cezası uygulandığını duyurdu. DHA

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