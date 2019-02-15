SP’liyiz diyerek ev ziyareti yaptılar

Malatya’da ev ziyaretleri yapan bir grup kadının Saadet Partili olduklarını söyleyerek ‘başka partilerle işbirliği yaptığı için’ Saadet Partisi’ne oy verilmemesini istedikleri ortaya çıktı.

Malatya’da Saadet Partisi rozeti taşıyan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak Saadet Partili olduklarını ancak bu partiye oy vermeyeceklerini söyledikleri iddia edildi. Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Emine Akkurt düzenlediği basın toplantısında olayı açıklayarak, “Bu süreç bir savaş değil, hizmet üretme sürecidir, yerel seçimdir” diyerek, böyle bir tutum içerisinde olanları vazgeçmeleri konusunda uyardı. Gazete Duvar’ın Malatya Olay gazetesinden aktardığı habere göre, Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Emine Akkurt, son günlerde bazı kadınların Saadet Partisi rozeti takarak ev ev gezip, Saadet Partisi’nin bir takım siyasi partiler ile iş birliği içerisinde olduğunu iddia edip, “Yerel seçimlerde Saadet Partisi’ne oy vermeyin” dediklerini ifade etti.

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