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Sur’da büyük yıkım

03 Aralık 2017, Pazar 17:59
Diyarbakır Sur’daki terörün şehre zararı büyük oldu.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Sur’da yaşanan olaylar ve sonrasındaki tahribatlara ilişkin bir rapor hazırladı. Raporun detaylarını açıklayan Şehir Plancıları Odası Başkanı Fatih Tekin, Sur’daki 3569 yapının yıkıldığını söyledi. Sur ’un tamamının kamulaştırıldığını hatırlatan Tekin; “karakol ve bu karakolları birbirine bağlayan geniş yollar planlanmış. Sokak genişletilmesiyle bütün yapıların yıkılması ön görülmüştür. Karakollar okul, sosyal tesis gibi yapıların yerine yapılacak sosyal tesis ilköğretim okulu alanına karşılık eşdeğer alan ayrılmamıştır. 11 Temmuz 2017 tarihli uydu fotoğraflarına göre 16 aylık süreçte 46 hektar alan yıkıldı. Bu alanda, 4985 yapı bulunmaktaydı bunun 3569’ı yıkılmıştır. Yani alan olarak yüzde 61’i yapısal olarak yüzde 72’si yıkılmıştır. 87 tescilli, 247 tescile değer yapı yıkılmıştır. Bunların aralarında hamam, cami, türbe, geleneksel Diyarbakır evleri yıkılmıştır. En büyük hasarı Hasırlı Mahallesi gördü. 20 hektarlık alanın 19 hektarı yıkıldı” diye konuştu.

Terör büyük tahribata sebep oldu

PKK’nın gençlik örgütü YPS militanlarının kazdığı hendekleri kapatmak ve kurdukları barikatları kaldırmak amacıyla 6 Eylül 2015’te ilân edilen ilk sokağa çıkma yasağından bu güne şehirde 334’ü tarihi 3 bin 569 yapı yıkıldığı belirtildi. Sur’da yaşananların tüm Diyarbakır’a ekonomik ve sosyal olarak çok büyük tahribatlar verdiğini belirten Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Burç Baysal, “Hâlâ da bu tahribatlar sarılmış değildir. Bununla ilgili defalarca dile getirilen önlemler bölük pörçük yapılmış olsa da, şehrin bu yüksek güvenlikli görüntüsü, Sur gibi turizmde ön açıcı olan bir yerin şehrin algısına çok ciddî zararlar verdiği ortada” diye konuştu.

Etiketler: diyarbakır, sur
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