Suriye sınırındaki Gaziantep'e, askeri sevkiyat

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki Gaziantep'e, İstanbul 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan yola çıkan Zırhlı Muhabere Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı'dan oluşan 37 araçlık konvoy geldi.

Suriye'nin Türkiye sınırını terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129'uncu gününde, sınır hattına askeri sevkiyat davam ediyor. Suriye ve sınır hattında görevlendirilmek üzere İstanbul'dan yola çıkan 37 araçlık konvoy Gaziantep Garı'na ulaştı. Tamamı paletli olan araçlar, burada TIR'lara yüklenerek Suriye sınır hattına gönderildi. DHA

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