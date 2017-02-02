Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

Cizre'den başlayıp Hatay'da bitecek olan 911 kilometrelik duvarın 367 kilometresi tamam.

Türkiye'nin Suriye'de yaşanan iç savaş, teröristlerin geçişi ile sınır kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Suriye sınırında modüler beton ile inşa ettiği duvarın 367 kilometresinin tamamlandığı belirtildi. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden başlayıp Hatay'a kadar uzanan 911 kilometrelik Suriye sınırında yapılan duvarın yüksekliğinin ise 3 metre olduğu kaydedildi. Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında yapılan 3 metre yüksekliğindeki betonun üzerine de 1 metre yüksekliğinde tel örgü konulacağı belirtilirken, sınırın fiziki engel teşkil eden beton duvar dışında elektronik sistemlerlede kontrol edileceği vurgulandı. DHA

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