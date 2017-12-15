Suriyeli ailenin evine molotoflu saldırı

Bursa'da otomobille gelen 2 kişi, Suriyeli ailenin oturduğu evin camına ve balkonuna molotof attı. Çıkan yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.

Saldırı, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz bir otomobil ile sokağa gelen 2 kişi, otomobilden inerek hazırladıkları molotof kokteyllerini 6 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu evin balkon ve penceresine fırlattı. 2 saldırgan, sokağa geldikleri otomobille kaçtı. Sesleri duyarak uyanan Suriyeli aile alevlere ilk olarak kendi çabaları ile müdahale etti. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri inceleme başlattı. Ev ve park halindeki bir kamyonette zarar oluştu. Kaçan saldırganların bıraktığı kullanıma hazır 2 molotof kokteyli bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanı molotof kokteyllerine el koyarak incelemeye aldı. AA

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