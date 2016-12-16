Suriyeli çocuklara kışlık ayakkabı yardımı yapıldı

Beyazay Derneği Siirt Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı SODES programınca desteklen "Hayat Çocuklarla Güzel" projesi kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 375 çocuğa kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Siirt'te sığınan Suriyeli çocuklar ile kentte yaşayan bazı yetim çocuklara ayakkabı dağıtımı için Aile Destek Merkezinde program düzenledi.

Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, burada yaptığı konuşmada, SODES projeleriyle güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hayat Çocuklarla Güzel Projesi kapsamında daha önce çocuklara yönelik gezi ve sinema etkinlikleri yapıldığını hatırlatan Kuş, "Gerçekten çocuklara dokunur bir proje. Bizler de burada çocuklarımızla birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. SODES projesinde emeği geçen arkadaşlara ve öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Beyazay Derneği Siirt Şube Başkanı Nurten Temiz de çocuksuz hayatın boş bahçeye benzediğini söyledi.

Proje kapsamında 375 çocuğun sanatsal, kültürel ve gezi programlarıyla eğitim gördüğünü ifade eden Temiz, "Yaptığımız yardımların gerçekten yerine ulaştığını düşünüyoruz. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli ve Halepli çocuklar başta olmak üzere Siirt'teki yetim çocuklarımıza bu soğuk havada ayakları üşümesin diye kışlık ayakkabı yardımı yaptık." ifadesini kullandı.

Suriyeli Ahmet Hasan ise Türkiye'de olmaktan ve Türk halkından çok memnun olduklarını söyledi. Burada kendilerine yapılan iyilikleri asla unutmayacaklarını dile getiren Hasan, "Türkiye insanı çok güzel, çok iyi. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korusun, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Programa katılan çocuklar, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polisleri selam durarak andı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" diye slogan attı.

Program, çocuklara ayakkabı dağıtımıyla sona erdi.