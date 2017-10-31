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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Suriyeli gelin takıları aldı, damadı otomobille ezdi

31 Ekim 2017, Salı 11:58
Adana'da bir kişi, dini nikahla evlendiği kadının rahatsızlığını bahane ederek gittiği özel hastaneden, düğünde takılan altın ve 5 bin lirayı da yanına alarak kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, dolandırıcıların damat adayına kamyonetle çarpıp kaçtığı yansıdı.

İddiaya göre, bekar olan İbrahim Ünverdi, mahalledeki bir arkadaşına evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünverdi’nin arkadaşı, Hatay’ın Antakya İlçesi’nde Suriyeli Fatma adında bir kadının olduğunu, eşinin de öldüğünü söyledi. Daha sonra Ünverdi ve arkadaşı kadının olduğu yere gitti. Birbirlerini beğenerek Adana’ya gelen çift, buradaki bir kuyumcudan 4 bin 500 lira değerinde altın aldı.

Alışverişin ardından kadın, Ünverdi’den düğün masrafları için bir miktar daha para istedi. Ünverdi ise Fatma’ya 5 bin lira daha nakit para verdi. Parayı aldıktan sonra aniden fenalaşan kadın, hastaneye gitmek istediğini söyledi. Merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi’nde özel bir hastaneye gelen kadın, kaçarak bir kamyonete bindi.

Suriyeli Fatma’nın peşinden koşan Ünverdi, dolandırıldığını anladı. Bu sırada, kadının bindiği aracı kullanan 24 yaşındaki Semir K., aracı Ünverdi’nin üzerine sürdü. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çarpmasının etkisiyle kolundan ve başından yaralanan Ünverdi geldiği hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından Ünverdi, kadın ve kendisine çarpıp kaçan Semir K.’dan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobili kullanan Semir K.’yı yakaladı. Polis, kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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