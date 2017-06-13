Suriyeli kardeşlerin dramı: Yaşıtları karne-tatil heyecanı yaşarken, onlar çalışmak zorunda...

Zalimlerin satranç oyunlarına sahne olan Suriye'de tırmanan şiddet, barışa hasret halkı perişan etmeye devam ederken, Suriye'deki iç savaşın ardından vatan topraklarından uzaklaşmak zorunda kalıp Antalya'ya yerleşen Suriyeli 2 kardeş, kağıt ve naylon toplayarak ailesine destek oluyor.

Antalya'da isimlerini vermek isteleyen Suriyeli 2 kardeş, marketlerin depolarındaki karton, ambalaj ve naylon atıklarını toplayıp satarak ailelerine destek oluyor. Taşıdıkları sepetleri gün boyunca dolduran çocuklar, ekmek parası kazanmak için boylarından büyük depoların içine giriyor. Ağabeyi deponun içindeki kartonları dışarı çıkarırken küçük kardeş deponun üstüne çıkarak ağabeyine göz kulak oluyor. Ağabey kartonları dışarı çıkarırken, küçük kardeş de etrafa saçılanları topluyor. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden 2 kardeş, kartonları ve naylonları sepetlerine doldurduktan sonra hızlı adımlarla bir başta çöp kutusunun başına hareket etti. DHA

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