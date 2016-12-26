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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Suriyeli sığınmacılar çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor

26 Aralık 2016, Pazartesi 13:14
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sığınan aileler, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Halep, İdlip ve Rakka kentindeki çatışmalar ve baskılar sonucu evlerini terk eden Suriyeliler, Kadirli'ye bağlı Şabaplı ve Anberinarkı köylerindeki boş alanda kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda, hayırsever vatandaşlar, kuruluşlar ve öğrenciler tarafından yapılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Savaşın bitmesini umut ederek, ülkelerine geri dönecekleri günün hayalini kuran Suriyeliler, soğuk havaya rağmen dışarda ekmek yaparak, elde çamaşır yıkayarak günlük yaşamlarını sürdürüyor. 

Suriyeli Fatma El Cesen (40), yaptığı açıklamada, Halep kentinde çatışmaların şiddetini artırmasıyla 10 kişilik ailesiyle Kadirli ilçesine geldiklerini söyledi.

Eşinin daha önce Suriye'de esnaflık yaptığını, savaş nedeniyle her şeylerini bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Cesen, şunları anlattı:

"Halep'te atılan bombalar nedeniyle eşim ve benim akrabalarımız hayatını kaybetti. Sağ kalanlardan birçoğuna ulaşamıyoruz. Hayatta kalmak ve çocuklarımızı yaşatmak için bazı yakınlarımızla birlikte Türkiye'ye geldik. Kadirli'de boş bir alanda kendi imkanlarımızla kurduğumuz çadırlarda yaşamaya başladık. Battaniye ve gıda gibi yardıma ihtiyacımız var. Sağ olsun hayırsever vatandaşlar, öğrenciler ve kuruluşlar zaman zaman bize yardımda bulunuyor. Türk insanına teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun."

Rakka'dan gelen 65 yaşındaki Abra Hamuda ise havaların soğuduğunu ve çadırda yaşamanın zorlaşmaya başladığını söyledi.

Vatan özlemi ile günlük yaşamlarını sürdürdüklerini aktaran Hamuda, "Eşim, rejim askerleri tarafından esir alındı. 1 yıldan bu yana haber alamıyorum. Bu havada çadırda yaşamak çok zor. Özellikle soğuktan korunmak için hayırseverlerden daha fazla destek bekliyoruz." dedi. 

AA

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