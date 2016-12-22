Suriyeli sığınmacılar yoğun kara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor

Yoğun kar yağışı Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib, Azez ve kırsalında bulunan çadırları da etkisi altına aldı.

Bölgede bulunan çok sayıda sığınmacı kampında yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Ağır kış şartları nedeniyle karın etkisi altında kalan sığınmacı kamplarında yaşayanların her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıkları bildiriliyor. Yerel kaynaklar, daha önceden kurulduğunu belirttikleri bölgedeki derme çatma çadırlarda yaşayanların acil olarak ısınma ve gıdaya ihtiyaçları olduğunu soğukla mücadele ettiklerini ve en çok yaşlı ve çocukların olumsuz etkilendiğini ifade etti. DHA

Okunma Sayısı: 231

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.