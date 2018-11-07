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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suriyeli terziden Türkiye'ye teşekkür tabelası

07 Kasım 2018, Çarşamba 22:22
Suriye'nin Şam kentinde yaşarken rejim askerlerinin baskısı sonucu 4 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Muhammed Khaled, işlettiği terzinin girişine astığı tabelayla Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriyeli 3 çocuk babası terzi Muhammed Khaled, ülkesindeki iç savaş nedeniyle mağdur olan halka kucak açan Türkiye'ye teşekkürünü göstermek için iş yerinin önüne "Herkes bizi reddederken siz kucak açtınız, herkes bizimle savaşırken bize destek oldunuz, kardeşlerimiz ve ailelerimiz oldunuz, bütün iyiliğiniz için teşekkür ederiz, iyiliğinizi unutmayacağız'' yazılı tabela astı. Türk bayrağının da yer aldığı tabela çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Muhammed Khaled, yaptığı açıklamada, Suriyelilere sadece Türkiye'nin kucak açtığını söyledi. Ülkelerinde oldukça zor zamanlar yaşadıklarını anlatan Khaled, ''Rejimin baskısı sonucu yaşadığımız toprakları terk ettik. Sığınacağımız tek liman Türkiye'ye geldik ve sizler bizlere kucak açtınız. Tüm dünya ülkeleri sessiz kalırken sizler bize sahip çıktınız.'' dedi.

Khaled, Türkiye'ye teşekkürünü göstermek isteğini belirterek "Suriye'deki iç savaşın mağduru olan bizlerin en iyi dostu ve kardeşi sizlersiniz. Bu yüzden iş yerimin tabelasını bu teşekkürle oluşturdum. Müşterilerim arasında Suriyelilerin yanı sıra Türkler de ağırlıkta. Türk halkında ve devletine minnettarız." diye konuştu.

AA

Etiketler: Suriyeli, Hatay
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