Suriyelilere otobüs bileti satışı yasaklandı

Yozgat Valiliği "yol izin belgesi" olmayan Suriyeli sığınmacılara bilet satışını kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle yasakladı.

Yozgat Valiliği "yol izin belgesi" olmayan Suriyeli sığınmacılara bilet satışını yasakladı. Gerekçe olarak ise, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçıları ile terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespit edilmesi gösterildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "İl sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli 'Yol İzin Belgesi' bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin nüfus hareketliliği, ikamet ili değişikliği ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyelilerin ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması amaçlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, yasaklara uymayan ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.