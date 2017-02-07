Suriyelilerin işlettiği bakkal görünümlü "diş kliniği" kapatıldı

Gaziantep'te Suriyelilerin açtığı belirtilen bir bakkalın arka kısmında bulunan ruhsatsız diş kliniği kapatıldı.

Vatandaşların ihbarını değerlendiren polis ve zabıta ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir bakkalda arama yaptı. Ön tarafında bakkaliye eşyalarının bulunduğu iş yerinde inceleme yapan ekipler, diş kliniği gibi hizmet verildiği tespit edilen dükkandaki diş ilaçları ve cihazlara el koydu. Yaklaşık 6 ay önce Suriyeliler tarafından açıldığı belirlenen bakkal dükkanının arka kısmında ruhsatsız ve kaçak diş tedavisi hizmeti verildiği belirlenen iş yeri kapatılarak mühürlendi. AA

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