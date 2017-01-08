Sürmene'deki orman yangını söndürüldü: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü.





Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

"Denetimsiz piknik yapılıyor"

Of ilçesinin Yazlık Mahallesi sakinlerinden Muhammet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını gördükten sonra alana geldiğini anlatarak, "Yangının nasıl çıktığına dair bir fikrim yok ama burada piknik yapılıyor. Önlemsiz, denetimsiz piknik yapılıyor buralarda. Nasıl çıktığı belli değil ama çok yazık. Bu kadar orman kayboldu." dedi.

Oflu Ümit Arslan ise avlanma belgeli avcı olduğunu ifade ederek, "Gece saat 03.00'e kadar buradaydım. Üzüldük, bu ormanlar bizim, vatan ormanları." diye konuştu.

Trabzon Valisi Yavuz: 15-20 hektarlık alanda etkili oldu

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15-20 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye birimlerinin, orman teşkilatına bağlı yangın söndürme arazözlerinin, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin olay yerine intikal ettiklerini aktaran Yavuz, "Alan tabiat harikası bir alan, çok güzel bir bölge. Dik bir arazi yapısı olması nedeniyle belki müdahalede zorlanılıyor ama alana tamamen hakim olduk. Endişe edecek hiçbir durum kalmadı." dedi.

''İtibar edilmemesi gereken haberler"

Yavuz, sosyal medyada "yangının yerleşim alanlarına intikal ettiği, yerleşim alanlarının yanmaya başladığı" gibi gerçekle alakası olmayan haberlerin yayılmaya başladığına dikkati çekerek, "Ama bunun müdahalesini sosyal medya üzerinden yaptık. Bir fotoğraf yayınlanmış, o fotoğraf bu akşam Düzköy ilçemizin Gürgendağ Mahallesinde meydana gelen ve benim de bizzat gittiğim, anında söndürdüğümüz bir yangına ait. Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı yangına ait bir fotoğraftır. Bunların kesinlikle itibar edilmemesi gereken asparagas haberler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Eroğlu: Yanan orman sahalarını bir yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yanan orman sahalarının bir yıl içerisinde ağaçlandırıldığını belirterek, "Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımlarında "Sürmene" etiketine yer veren Bakan Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.