Sürmene denize kayıyor: Binalar boşaltıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi heyelan tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Zemininde kayma görülen 15 dekarlık alanda 7 bina boşaltıldı, risk oluşturan 6'sı yıkılmaya başlandı ve 200 kişi tahliye edildi. Mahalle sakinleri, kaymanın ağaçların kesilmesinden dolayı olduğunu vurguladı.

Sürmene'ye bağlı 2 bin 229 nüfuslu Soğuksu Mahallesi zemininde yaklaşık 1 yıldır kayma görülüyor. Sürmene Devlet Hastanesi’nin de bulunduğu bölgede kayma sonucu bazı yapılar yan yattı, yollarda çökmeler oldu. Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı ’Fore kazıklı’ önlem almaya başladı. Bu sırada evlerinden tahliye edilen yaklaşık 200 kişi ilçede başka konutlara yerleştirildi. MAHALLE SAKİNİ: ÖNCEDEN TEHLİKE YOKTU, BİNALAR YAPILDIKTAN SONRA OLDU İlçede arazi ve evi zarar gören Suzan Altıhoka yaşanan heyelanın tedbirsizlik sonucu oluştuğunu belirterek "Daha önce böyle bir tehdit yoktu. Buralarda binalar yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Şimdi burada bir önlem alınıyor, Allah razı olsun ama çaylığım gitti. Ben tek maaş ile geçiniyorum, ne yapacağım?" diye sordu.

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