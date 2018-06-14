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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sürücüler Osmangazi Köprüsü'nden şikayetçi

14 Haziran 2018, Perşembe 10:25
Osmangazi Köprüsü’ndeki HGS problemi nedeniyle gişelerde nakit ödemek zorunda kaldığını söyleyen bazı sürücüler, tepkilerini sosyal medyada dile getirdiler. Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol AŞ CEO’su Yavuz Batum, “İnsan hatasına izin vermeyen bir sistemimiz var" dedi.

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla köprü ve otoyollardaki yoğunluk artarken, Osmangazi Köprüsü’ndeki HGS problemi, sosyal medyada sürücülerin şikayetlerine neden oldu. Sistem arızası gerekçesiyle kendilerinden nakit para ya da kredi kartı istendiğini belirten sürücüler, “HGS olmasına rağmen nakit para isteniyor” tepkisini gösterdi. 

Sürücülerin son aylarda sık sık yaşandığını belirttiği arızayı, ekonomi profesörü Burak Arzova da önceki gün, Twitter’dan, “Osmangazi Köprüsü’nden geçerken HGS’de paran olsa bile nakit almak istiyorlar. Nakit parayı ödemeyince bu sefer icra başlatıyorlar. İcrayı durdurmak için dava açınca bu sefer başka mahkemeden icra gönderiyorlar” mesajıyla paylaştı. 

Arzova’nın paylaşımına yorum yapan çok sayıda Twitter kullanıcısı, benzer durumu kendilerinin de yaşadığını belirtti.

'ÖYLE BİR SİSTEM KURDUK Kİ UÇANI KAÇANI TESPİTE DİYORUZ'

 

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Otoyol AŞ CEO’su Yavuz Batum, iddiaların doğru olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

“Sistemi öyle bir kurduk ki uçanı kaçanı tespit ediyoruz. Milyonlarca aracın video görüntüleri var. Kimin hangi saatte geçtiğinin, ödemesini nasıl yaptığının kaydı var. Sözünü ettiğiniz isimlerden video kaydını çıkaramayız; ancak bir sorun yaşamışlar ve bize araç plakalarıyla bildirmişlerse, o görüntüleri de çıkarırız. Yaşadıkları sorunu tespit eder, varsa hata gereğini yaparız. Ama sistemimiz insan hatasına izin vermeyecek bir sistem. Yine de iletişime açığız. Çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız var. Tüm müşterilere sorunun kaynağını inceledikten sonra dönüş yapıyoruz.”

BAKANLIK: HGS BAKİYESİNDEKİ YETERSİZLİKTEN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı:

“Köprüde bahsedildiği gibi bir sıkıntı yok. Sadece bu sabah (Çarşamba) banka provizyonundan kaynaklı 15-20 dakikalık bir arıza yaşandı ve giderildi. Ayrıca, HGS çalışmasa bile sürücüye makbuz veriliyor ve 15 gün içinde bankaya ödemesi isteniyor. Sürücü, makbuzu istemezse o zaman nakit para alınıyor. Bunun dışındaki problemler, sürücünün HGS bakiyesindeki yetersizlikten kaynaklanıyor.”

Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Osmangazi, köprü, HGS, otoyol
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  • Toygar

    14.6.2018 12:02:07

    "..Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor..." Bütün mesele budur! Türkiyem canım memleketim!

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