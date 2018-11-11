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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Yemen protestosu

11 Kasım 2018, Pazar 19:00
"Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu" üyeleri, Suudi Arabistan'ın Yemen politikalarını İstanbul Başkonsolosluğu önünde kınadı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup üyeleri, "Suudi rejimi Yemen'i öldürüyor", "Gazeteci katili Suudi Arabistan", "Suudi rejimi hesap verecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu Basın Sözcüsü Mehdi Atam, Suudi Arabistan'ın yürüttüğü politikayla Yemen halkını cezalandırdığını kaydetti. 

Atam, 2015'ten bu yana Suudi Arabistan uçakları tarafından yapılan bombardımanlar ve oluşan ağır tahribat nedeniyle 50 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve bu sayının giderek arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Her 10 dakikada bir çocuk yaşamını yitiriyor. Vurulan barajlar nedeniyle 9 milyon Yemenli içecek temiz su dahi bulamıyor. Suud rejimi öncülüğündeki koalisyon güçleri, hastane ve ilaç depolarını da hedef aldığı için ülkenin yüzde 92'si kolera tehdidiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklamalarına göre dünyanın en büyük kolera vakası yaşanıyor. Ülkenin nüfusu 28 milyon, yaklaşık 22 milyon Yemenli yardıma muhtaç durumda. Ülkeye yapılan yardımlar da yine Suud rejimi tarafından engelleniyor. Halk yaprak yiyerek beslenmeye çalışıyor. Son rakamlara göre bu abluka ve saldırılar devam ederse 40 bin çocuk kısa süre sonra hayatını kaybedebilir."

AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, konsolosluk
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