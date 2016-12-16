Taksiciye 'kısa mesafe' kurşunu

​Gaziosmanpaşa'da 2 gün önce bir kişiyi yaralayan şüpheli dün de Eyüp'te kısa mesafeye gitmek istemeyen taksi şoförünü kalçasından vurdu. Taksicinin vurulma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eyüp Devlet Hastanesi'nin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ümit Aksünger (22) kısa mesafe gitmeyeceğini söyleyen taksi şoförü Celal Dinler (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Aksünger belinden çıkardığı tabancayla Dinler'i 2 kurşunla kalçasından yaraladı. 2 GÜN ÖNCE DE BİR KİŞİ VURMUŞ Olayın ardından kaçan Ümit Aksünger bugün Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Aksünger'in 2 gün önce Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Şükrü Yırtıcı'yı silahla yaraladığı öğrenildi. OLAY ANI KAMERADA Saldırganın taksiciyi vurma anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüpheli Ümit Aksünger taksinin kapısını açıyor. Aksünger ile taksici Celal Dinler arasında kısa süreli tartışma yaşanıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken saldırgan belinden tabancayı çıkarıp taksi sürücüsünü vuruyor. Yaralanan taksici ise can havliyle kendini dışarı atıyor. DHA

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