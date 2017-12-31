Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 4 ilçede bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu. İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara girişler saat 15.00 itibariyle kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı önlemleri kapsamında; İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, Beşiktaş'taki ve Kadıköy'deki yollar saat 15.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. DHA'nın haberine göre, Şişli'deki yollar saat 16.00, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar ise saat 19.00'da trafiğe kapatılacak.

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.