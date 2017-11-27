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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

'Tarihe geçmek istemiyoruz'

27 Kasım 2017, Pazartesi 17:59
Samsun-İstanbul Kurtköy seferini yapan yolcu uçağının kabin basıncının düşmesi nedeniyle acil iniş talebinde bulundu.

O sırada Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait VIP uçağın pilotu ile kule arasında geçen konuşmalarda, “Kargo bölümünde yangın deklere etmiş bir trafiğimiz var. Sonuçları kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyoruz" dedi.

Dün öğle saatlerinde Samsun’dan kalkan Anadolujet’e ait yolcu uçağının Ankara üzerinde kabin basıncında düşmüş, pilot herhangi bir olumsuz duruma karşı acil durum bildirmişti. Kabin basıncının normale dönmesi ile birlikte uçak Kurtköy Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirmişti. Ancak ortaya çıkan kule ve pilot konuşmalarında kargo yangınından söz edildiği ve Kurtköy Havalimanı’nda uçuşların 15-20 dakika durdurulduğu ortaya çıktı.

İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU

Samsun-İstanbul Kurtköy seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının acil durum deklere etmesinin ardından o anlarda kalkış için hazırlanan DHMİ ait bir VIP uçağının pilotu ile kule arasında konuşmalar şu şekilde kayda yansıdı:

KULE: Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen'e. Sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde abord'dan dolayı pist kapanma riskine karşı bekletmekistiyoruz VIP trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?

PİLOT: Mümkünse kalkabilirsek kalkalım ama emergency çok kötüyse siz bilirsiniz"

KULE: Mutabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum. Herhangi bir prosedür aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat"

DHA

Etiketler: istanbul, samsun, pilot, kule, uçak
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