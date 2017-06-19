Tarım işçilerini taşıyan araçtan üzücü haber

Mardin’in Midyat İlçesi’nde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet hatalı sollama yapınca karşı yönden başka tarım işçilerini taşıyan araçla çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, Mardin-Midyat karayolunda bulanan Duzova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 35 yaşındaki Mehmet Alkan yönetiminde ve tarım işçilerini taşıyan 47 IB 588 plakalı kamyonet ile yine tarım işçilerini taşıyan 44 yaşındaki Yusuf Akpınar yönetimindeki 35 HB 3927 plakalı kamyonetle hatalı sollama sonucuyla çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi ölürken, 13 kişi yaralandı. Vatandaşların bilgi vermesi sonucu kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar Midyat Devlet hastanesine sevk edilirken, yaralı yakınları hastaneye akın etti. DHA

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