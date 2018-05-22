Tarla yangını ne yazık ki ormana sıçradı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle etraftaki ekili alanlara da yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle etraftaki ekili alanlara da yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. AA

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