Taşeron işçi çalıştığı belediyede ölü bulundu

Yüreğir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 39 yaşındaki Serdar Koç, arşiv odasında tavana bağlanmış iple asılı halde bulundu.

Adana'da merkez Yüreğir İlçe Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 39 yaşındaki Serdar Koç, belediye hizmet binasının arşiv odasında tavana bağlanmış iple asılı halde bulundu. Yüreğir Belediyesi'nde 8 yıldan bu yana taşeron işçi, evli ve 2 çocuk babası Serdar Koç, geçen salı günü saat 12.30 sıralarında ‘Eve gidiyorum’ diyerek mesai arkadaşlarından ayrıldı. Bir daha haber alınamayan Koç'un yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. Mesai arkadaşları da işe gelmeyen Serdar Koç'a telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Bu sabah belediye hizmet binasının bodrum katındaki arşiv odasına girmeye çalışan görevliler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren belediye görevlileri, Serdar Koç'un iple asılı cesedi ile karşılaştı. Koç'un cesedi, sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Çevresinde sakin kişiliğiyle bilinen Serdar Koç'un, borç nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Polis, soruşturma başlattı. DHA

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