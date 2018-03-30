'Taslak önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde'

Adalet Bakanı Gül, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemeler konusunda, "Taslağı nihayete erdirdik. Sanıyorum önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Gül, Kosova'dan getirilen Paralel Devlet Yapılanması (PDY) sanıklarıyla ilgili soru üzerine, PDY üyesi olup mahkemelerin önüne çıkmayan belli sayıda firari olduğunu söyledi.

Gülen'in üst düzey yöneticileri ve lider kadrosunun özellikle 17-25 Aralık sonrasında yurt dışına firar ettiklerini hatırlatan Bakan Gül, bu zanlıların Türkiye'ye yönelik planlarını hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yapının belirli bir kadrosunun halen yurt dışında olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Bunlara yönelik mahkemelerde arama, yakalama, tutuklama kararları hep oluyor. Kosova'daki 6 kişi de yine mahkemelerce tutuklama kararı, iade talebi olan isimler. Onun gibi firari olanlar var. Elbette ya bir yerde yakalandığında ya kırmızı bültenle ya da farklı birtakım uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iadeleri mümkün. Bu konuda her türlü çabayı gösterme adına önemli bir süreç, önemli bir sonuç. Nerede olurlarsa olsunlar hukukun önünden kimse kaçamayacak. Yargılamayı mahkeme yapacak ve bir karar verecek."

Gül, Kosova'da bu konunun ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nın görevden alındığının hatırlatılması üzerine, "Kendi içlerindeki gelişmeyi çok bilmiyorum ama hukukun bir gereği. Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde bir mahkeme bu kararı almışsa diğer taraf olanların bu sözleşmeye uyması lazım, hukukun gereğini yerine getirmesi lazım olması. Dolayısıyla olması gereken olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank yöneticisine kırmızı bültenle yakalama kararı

Bakan Abdulhamit Gül, Çiftlik Bank'ın son olarak Uruguay'da olduğu belirtilen yöneticisine ilişkin soru üzerine, bu konunun savcılığa intikal etmesinin ardından çalışmaların titizlikle başlatıldığını bildirdi.

Çiftlik Bank'ın dün kayyuma devredildiğini hatırlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketin yönetimi lazım. Orada canlı hayvanlar var, onların bir şekilde yönetilmesi lazım. Hukuki olarak tüm süreçler takip ediliyor. 6 kişi hakkında mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu. Onu Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlığımız iletti ve o kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Diğerleriyle ilgili hangi ülkede olursa olsun prosedür gereği, kırmızı bülten ne demek? İster Uruguay'da olsun ister Paraguay'da olsun bu kişinin eninde sonunda yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Bu süreci hem yargı makamlarımız hem bakanlıklarımız takip ediyorlar."

Çiftlik Bank benzeri yapılanmalara yönelik soruşturmalar

Gül, Çiftlik Bank ve benzeri yapılanmalar konusundaki takibatın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından müfettişler marifetiyle yapıldığını kaydetti.

Bakanlığın vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirdiğini dile getiren Gül, sonrasında elde edilen verilerin savcılığa teslim edildiğini aktardı. Yargıya intikal ettiğinde tutuklama veya gözaltı ne gerekiyorsa yapıldığına değinen Gül, Çiftlik Bank konusunun ise İstanbul Anadolu Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi.

Facebook kullanıcılarının bilgilerinin sızdırılması

Adalet Bakanı Gül, Facebook'ta kullanıcılara ait bilgilerin sızdırılmasının kişisel verilerin korunması konusunu yeniden gündeme getirdiği, Türkiye'de bu konudaki mevzuatın yeterli olup olmadığı yönündeki soru üzerine, suç tipleri, uygulamalar ve teknolojinin sürekli değiştiğine işaret etti.

Siber güvenliğin, ülkelerin ulusal ve ticari güvenliklerini tehlike altına alacak noktaya geldiğine işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Bu hususta teknolojinin merkezi olan ülkelerdeki suç tiplerine bakınca daha fazla mağdur var ve bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanıyorlar. 2016 yılında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hem kişilerin verilerinin korunması, mahremiyetin sağlanması, bunların açık edilmemesi hem de güvenliğiyle ilgili çok önemli bir kanun düzenlemesi yapıldı. Bununla ilgili bir kurul oluşturuldu. Son yaşanan hadise Facebook'tan sonra, cep telefonlarındaki rehber uygulamalarıyla ilgili BTK'nın müracaatıyla Sulh Ceza Hakimliği karar verdi ve tedbiren o uygulamalara erişimi durdurdu. Sürekli gelişen bu riskler, siber ve teknolojik açıdan, bunlarla ilgili Türkiye mevzuatını sürekli güncelliyor, takip ediyor. İlgili teknik kurumlar da bu hususta mahkemelerden talep ettiğinde ivedi şekilde talepleri yerine getiriyorlar."

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemeler

Bakan Gül, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemelerin sorulması üzerine, "Taslağı nihayete erdirdik. Sanıyorum önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde. Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM'ye tasarımız sevk olacaktır. Çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin cezaların gözden geçirilmesi, artırılması ve diğer tedbirlerle ilgili tasarımızı Meclis'e sevk etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Cinsel istismar zanlılarına yönelik kimyasal yöntemler konusunda karar verilip verilmediğinin sorulması üzerine de Gül, şöyle konuştu:

"Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var. Bazı ülkelerde zorunlu, bazı ülkelerde sanığın istemesine bağlı. Bu konuda, her suçta şahsileşerek karar verilmesi lazım, cezanın bireyselleşmesi lazım. Bir sanıkta fayda getirir ama diğer sanıkta daha başka fiillere belki sebebiyet verebilir. Daha fazla çocuk ya da mağduru tehlike altına alabilir. Bu nedenle hekimlerin görüşü alınarak mahkeme, kimyasal kastrasyon uygulamasına gidebilecek."

Gül, dozun ve hangi aralıklarla uygulanacağına hekimin karar vereceğini, belirli periyotlarla da etkili olup olmadığının gözden geçirileceğini dile getirdi.

Cinsel istismar zanlılarının serbest bırakılıp bırakılmayacağına da mahkemenin karar vereceğine değinen Gül, bu tip suçlara yönelik cezaların 2014-2016 yıllarında artırıldığını hatırlattı.

Bakanlık olarak cezaların caydırıcılığına önem verdiklerini belirten Gül, "Yine mağdurla temas edebilecek ortamlarda bulunamayacak birtakım düzenlemeleri de getirdik. Nihai halini verdikten sonra haftaya muhtemelen kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.