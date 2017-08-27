Tatilin ilk gününde kaza bilânçosu: 9 ölü, 99 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi vefat etti, 99 kişi yaralandı.

ResmÎ tatil günlerinin uzatılmasıyla 10 güne çıkan bayram tatilinin ilk gününde Edirne, Malatya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Sivas’ta meydana gelen kazalarda 9 kişi vefat etti.

Niğde’de, Ali Osman Yıldız idaresindeki DG 352 WL Fransa plâkalı otomobil, Çiftlik-Yeşil Gölcük yolundaki Bağlama beldesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 Y 8039 plâkalı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobildeki Mustafa Kösek, Ali Osman ve İsmail Yıldız, olay yerinde öldü. Kamyonda bulunan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriyeli Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızı vefat ettİ

Edirne’de Serpil Ulusoy’un (53) kullandığı 34 SU 852 plâkalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ulusoy araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ulusoy’un öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan Merve Ulusoy da (19) kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde vefat etti. Anne ve kızının Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul’dan Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Yine tarım işçileri kaza yaptı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kadir Kök idaresindeki 46 ZB 773 plâkalı minibüs, Malatya-Adıyaman karayolunun Erkenek mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, Ayşe İbrik olay yerinde vefat etti. Yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekiplerince Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Malatya ve Doğanşehir’deki hastanelere kaldırıldı. Sakarya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sakarya-Karasu karayolu Demirbey sapağı mevkiinde F.I. (24) yönetimindeki 78 BY 507 plâkalı otomobil ile Yahya Çetin’in kullandığı plâkasız motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Çetin, olay yerinde vefat etti. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan B.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Erzincan istikametinden Sivas yönüne giden Nedim Öner (27) yönetimindeki 64 LL 774 plâkalı hafif ticarî araç, Yarhisar Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Öner ile yengesi Mihriban (21), kardeşi İnancan (16) ve yeğeni Emirhan Öner (2) yaralandı. Yaralılar Hafik ve Zara ilçeleriyle kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Öner, kaldırıldığı Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesinde öldü.