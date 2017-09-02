Tatilinin ilk 8 gününde acı ve ağır bilanço: 86 ölü, 384 yaralı!

Amasya ve Balıkesir'de meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen kazalarda ölü sayısı 86'ya yaralı sayısı 384'ye çıktı.

AMASYA'DA KAZA: 5 ÖLÜ

Amasya’da kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi öldü.

Kaza, bugün Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan bayram tatili için memleketleri Tokat’a gitmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu Bahattin Gedik (57) yönetimindeki 34 RLZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahattin Gedik ile yanındaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (56), Ahmet ve Fatma Al olay yerinde öldü.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Gedik ve Al ailesinin yakınlarını güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, morga kaldırıldı.

Balıkesir'de kaza: 4 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Balıkesir-İzmir karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 41 YM 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Raif Akbıyık öldü, diğer sürücü ile Emrah Akbudak (31), Muammer Akbudak (60), Ceydanur Akbudak (3), Ali Akbudak ve Özlem Akbudak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muammer Akbudak , Emrah Akbudak, ve Ceydanur Akbudak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BAYRAM TATİLİNİN BİLANÇOSU AĞIR: 86 ÖLÜ, 384 YARALI

BAKANLAR Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde yurt genelinde meydana toplam 129 kazada, 86 kişi öldü, 384 kişi de yaralandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen kan gölüne döndü. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın ikinci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü gece yarısına kadar 129 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 86 kişi öldü, 384 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Malatya, Balıkesir ve Amasya'da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.