"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Tavuğumun ayağı kırıldı diye 112'yi arayan var

14 Nisan 2017, Cuma 18:51
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürü Kamil Karakaya, merkeze ilginç çağrılar geldiğini belirterek, "112 AÇM'yi arayan bir vatandaş, tavuğunun bacaklarının kırıldığını söyleyerek ambulans talebinde bulunuyor. Görevlinin veterinere götürmesi şeklinde uyarısına rağmen vatandaş, aracının olmadığını, bu nedenle ambulans talep ettiğini belirtiyor." dedi.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin hizmete girmesinin ardından acil çağrı birimlerine gelen gereksiz aramaların yüzde 93'ten yüzde 38'e düştüğünü söyledi.

Gereksiz çağrılarla meşgul edilen görevlilerin asılsız ihbarlarla zaman kaybettiğini anlatan Karakaya, amaçlarının ihtiyaç duyan herkese bir an önce ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Karakaya, yılın ilk 3 aylık döneminde sisteme gelen çağrı sayısının 120 binin üzerinde olduğu bilgisini paylaşarak, bu çağrıların yaklaşık 40 bininin gereksiz olduğunu ifade etti. 

Tuş kilidi kullanılmaması sonucu hatalı aramalar ve çocukların yaptığı gereksiz aramaların çoğunlukta olduğuna dikkati çeken Karakaya, çağrı merkezindeki görevlilere hakarette de bulunulduğunu söyledi.

Karakaya, uyarılara rağmen ısrarla ve tekraren gereksiz arama yapan 16 kişi hakkında yasal sürecin başlatıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Gelen aramalar arasında ilginç çağrılar bulunuyor. 112 AÇM'yi arayan bir vatandaş, tavuğunun bacaklarının kırıldığını söyleyerek ambulans talebinde bulunuyor. Görevlinin veterinere götürmesi şeklinde uyarısına rağmen vatandaş, aracının olmadığını, bu nedenle ambulans talep ettiğini belirtiyor. Bunun haricinde çocuklarla ilginç diyaloglar yaşanıyor. Gece alkollü vatandaşlarla yaşanan diyaloglar bulunuyor. 'Yalnızım, evlenmek istiyorum.' şeklinde çağrılar alabiliyoruz.

Buradaki personelle tanışmak için ısrarla kimlik bilgilerini isteyen vatandaşlar oluyor."

Karakaya, 112'ye gelen her çağrı için ortalama 15 saniye iletişim kurmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Buradaki amacımız ise vatandaşın herhangi bir sıkıntısı varsa belki kendini toplayamıyordur, iletişim sıkıntısı çekiyordur diye konuşuyoruz. 15 saniye sonrasında iletişim sağlayamazsak görüşmeyi sonlandırıp geri arıyoruz. Gereksiz arama yapıldığı tespit ediliyorsa bunu tekrarlamamasını istiyoruz. Karşılaşacağı yaptırımlar hakkında bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılda bir milyonun üzerinde çağrının cevaplandığı 112 AÇM'ye bugün yapılan yaklaşık 800 çağrının 400'ünün gereksiz olduğuna dikkati çeken Karakaya, hattın meşgul edilmesi durumunda yardıma ihtiyacı olanların zor durumda kalacağını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    45. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Van'da hain tuzak: 2 şehit

    Altın rekor kırdı

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı

    Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

    SP'den AKP'ye çok sert 'Hayır' cevabı

    İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

    Titrenecek bir hukuk olan anne-baba hukuku ve 7 yaşındaki Sabbah Halil...

    10 aydır basın kartları verilmedi

    17 soru sordu, 17 defa 'neden' dedi: 'Evet' ya da 'hayır' oyunu ondan sonra kullanın

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!

    ''ABD isterse savaşa gideriz''

    Rusya: ABD ile anlaştık

    16 Nisan'da bir ilk gerçekleşecek...

    Bakan Soylu canlı yayında ağladı

    Başbakan'dan 'eyalet sistemi' tepkisi

    'Vergiyi Sümerler, verginin vergisini Türkler buldu'

    Referandum öncesi saldırı planlıyorlardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanat meddahlarının bitmeyen kini
    Genel

    Hem suçlu, hem güçlü
    Genel

    10 aydır basın kartları verilmedi
    Genel

    Erdoğan'dan ''eyalet sistemi'' açıklaması
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı da partili tek adama bağlanıyor
    Genel

    Bahçeli'den sert ''eyalet sistemi'' tepkisi ve ''hayır'' sinyali!
    Genel

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...
    Genel

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu
    Mağdur Kürsüsü

    “Sadece ve sadece avukatlık yaptı”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.