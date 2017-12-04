Tehlikeli dakikalar: Tır metrobüs yoluna devrildi!

İstanbul Küçükçekmece’de, tır ile otomobilin karıştığı kazada, tır metrobüs yoluna devrilirken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy Beşyol mevkisi D-100 karayolunda, Ankara istikametine seyir halindeki Tunay Kara’nın kullandığı 25 PEU 71 plakalı tır ile Mehmet Baytar’ın kullandığı 34 GT 775 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada tır, metrobüs yoluna devrildi. Tır ve otomobilin sürücüleri ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle metrobüs ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil çekiciyle götürülürken, devrilen tırın yoldan kaldırılması çalışmaları sürüyor. Metrobüs seferleri ise kontrollü devam ediyor. AA

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