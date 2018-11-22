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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tek hayali kasalı bir motosiklet

22 Kasım 2018, Perşembe 20:42
Damadını kaybettiği trafik kazasında oğlu da felç kalan, bir süre sonra geçirdiği rahatsızlıktan dolayı sol bacağı kesilen 55 yaşındaki Arif Yurtdaş, ailesinin ve yetim torunlarının geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir banka şubesinin köşesinde ayakkabı boyacılığı yaparak eşinin, çocuklarının ve yetim torunlarının geçimini sağlayan Arif Yurtdaş, yaşadığı bütün zorluklara rağmen kaybetmediği çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Bir buçuk yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında damadını kaybeden, aynı kazada oğlu felç olan, ardından geçirdiği rahatsızlıktan dolayı sol bacağını kaybeden Yurtdaş, umudun tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini anlattı.

"Bacağım olmasa da kollarım var"

Yurttaş, sabahın ilk saatlerinde kurduğu tezgahta müşterilerinin ayakkabılarını boyamaya başladığını, umudunun hiç sönmediğini ve olumsuzluklara rağmen şükretmeyi unutmamak gerektiğini vurguladı. Yurtdaş, şöyle konuştu:

"O kadar sağlam insanlar var ki dilencilik yapan, Allah'ıma binlerce şükür olsun, bacağım olmasa da iki kolum var. Ben sağda solda millette bana 10 lira, 20 lira verin demiyorum. Geliyorum, buraya kuruyorum tezgahımı, ne kazanırsam 'Allah bereket versin' diyerek evime gidiyorum. Allah kimseyi zor duruma düşürmesin."

Tek hayali kasalı motosiklet

Kar kış demeden ailesinin geçimini sağlamak için çaba gösteren Arif Yurtdaş, tek hayalinin kasalı bir motosiklete kavuşmak olduğunu anlattı. Yurtdaş, hayalini kurduğu kasalı motosikleti alırsa sokaklarda dolaşarak meyve, sebze satacağını ve ailesi için her zaman dimdik ayakta duracağını belirtti.

Havaların giderek soğuduğuna da işaret eden Yurtdaş, kendisi ve çevrede boyacılık yapan diğer arkadaşları için belediye tarafından üstü kapalı bir yer ayarlanmasının sevindirici olacağını ifade etti. 

AA

Etiketler: Ankara, Yenimahalle
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