Tek odada 14 kişi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oturan Nadide Balin, bir tarafı mutfak ve odunluk olan, tek odalı, derme çatma evde 8 çocuğu, evli kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

8 yıl önce eşi vefat eden Balin, evlerinin PKK’lılara yönelik hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyonlar sırasında yıkıldığını, yerine bu evi yaptıklarını, 14 kişi burada yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Zor günler geçirdiklerini anlatan Balin, “Çok çaresiz kaldık. Yardımseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Düzenli bir evde, sağlıklı şartlarda yaşamak istiyoruz” dedi. DHA

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